В Ростовской области за минувшие сутки смертельно опасная коронавирусная инфекция унесла жизни еще 22 жителей Дона, которые были заражены COVID-19. Об этом сообщает правительство региона.На Дону с момента начала пандемии жертвами COVID-19 стали 1980 человек.В списке умерших из-за коронавируса за предыдущие сутки оказались 8 женщин и 14 мужчин - возрасте от 59 до 89 лет.Врачи отмечают, что у всех этих людей были сопутствующие заболевания, которые крайне осложняли лечение COVID-19. Дончане страдали от болезней сердца, нервной системы, иммунодефицита, сахарного диабета, ожирения и других проблем со здоровьем.Сейчас в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких в ковидных госпиталях донского региона находятся 271 человек. Медики делают все возможное, чтобы спасти жизни людей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕИммунитет при отрицательном тесте: главный санврач Ростовской области рассказал о том, как перенес ковидМедик ждет инструкций, чтобы пройти вакцинацию (подробности)