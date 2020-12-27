Отключения света в Ростове-на-Дону с 28 по 31 декабря: тысячи ростовчан останутся без электричества. В последнюю неделю уходящего года в некоторых домах жителей донской пройдут отключения.- Все отключения связаны с плановыми работами. Они проводятся для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в будущем, - сообщают Ростовские городские электрические сети.КОНКРЕТНО:Где и когда с 28 по 31 декабря не будет светаС 28 по 30 декабря с 09:00 до 17:00- Пушкинская, 211, 215, 217, 221, 225, 227; Адыгейская, 30; Крепостной, 99.С 28 по 31 декабря с 09:00 до 18:00- Сейнерная, 46–58, 37; Аэроклубовский, 15–29, 30; Войкова, 101–105.28 декабря, с 09:00 до 17:00- Детская, 137–159, 136–156; Марины Расковой, 21–61, 24–60; Кузнечная, 121–157, 126–164, 97–117; Судостроительный, 52–56, 33–35; Богачёва, 41–67, 67а; 2-й Буковый, 1–3, 2–12; Магнитогорская, 37, 39, 23; Портовая, 458 (1-й, 3-й и 6-й подъезды), 480; Межевая, 82–158, 87–133; Ярославский, 18, 20, 22; Буревестник, 10–12; Ставского, 39, 42, 44.29 декабря с 09:00 до 17:00- Площадь Свободы 4, 8/1, 12; Закруткина, 3–5/7; с 09:00 до 17:00 — Будённовский, 101; Дранко, 108а, 108б, 112; Козлова, 65а.30 декабря с 09:00 до 17:00- Комарова, 1/1, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/1, 20в, 20/2, 20/3.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростове-на-Дону продлили время работы новогоднего трамваяНеобычный транспорт будет дольше радовать горожан (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.