В воскресенье, 27 декабря, стало известно о том, что в Ростове-на-Дону за минувшие сутки выявили 146 новых людей с положительным тестом на коронавирус.Донская столица держит лидерство по числу зараженных. В Ростове-на-Дону ежедневно медики выявляют в 10 раз больше заболевших, чем во всех остальных городах и районах. Так, например, за день в соседнем Батайске выявили 14 пациентов с COVID-19, в Новочеркасске - 13, а в Таганроге - 9 заболевших.Медики зарегистрировали по два новых случая ковида в Веселовском, Куйбышевском, Обливском, Усть-Донецком, Целинском, и Цимлянском районах. Одного заболевшего COVID-19 обнаружили в Заветинском районе.За минувшие сутки в лабораториях специалисты провели 8873 теста на коронавирусную инфекцию.Стоит отметить, что в Ростове-на-Дону ежедневно делается больше всего тестов на коронавирусную инфекцию. Отчасти это связано в тем, что тест на ковид в донской столице сдают, например, при контакте с заболевшими людьми, госпитализацией в больницу или планировании дальних поездок по стране или за границу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЛекарства от коронавируса в Ростове-на-Дону: кому купят и доставят бесплатноВ региональном штабе рассказали, кому положены лекарства от коронавируса, и кто их будет доставлять людям (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.