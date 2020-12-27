Обладательница титула \\"Мисс Россия\\" и певица Татьяна Котова готовится встречать Новый год. Эффектная блондинка охвачена сказочной атмосферой предстоящего праздника.Новогодний стол Татьяны Котовой не обходится без салатов \\"Оливье\\" и \\"Селедки под шубой\\". Несмотря на эффектную внешность и идеальную фигуру, красотка неоднократно признавалась в том, что хорошо готовит.Праздник донской красавицы не обходится без новогодних фильмов. Блондинка поделилась любимыми кинокартинами, которые смотрит в преддверии Нового года. В ее личном списке оказались: \\"Чародеи\\", \\"Карнавальная ночь\\", \\"Джентльмены удачи\\", \\"Двенадцать месяцев\\", \\"Ирония судьбы или с легким паром\\".Выбор еды и развлечений Татьяны Котовой в новогоднюю ночь удивил многих, ведь она может позволить себе все, что угодно.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовском зоопарке появился на свет белый медвежонок впервые за 32 годаМедведица Комета стала мамой (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.