Сотрудники специализированных лабораторий зафиксировали новые случаи заражения смертельно опасной коронавирусной инфекцией в 45 городах и районах Ростовской области. Об этом сообщает региональное правительство.Больше всего зараженных за минувшие сутки в Ростове-на-Дону - 146 человек. Соседний Батайск с разницей почти в 10 раз оказался на втором месте – 14 новых заболевших. Тройку лидеров антирейтинга замыкает Новочеркасск, где ковидом заразились – 13 жителей.Медики выявили COVID-19 в Милютинском и Мясниковском районах, где заболели по 11 человек. Десять заболевших за сутки в Шахтах и Зерноградском районе. В Таганроге за минувший день ковид нашли у девяти человек. В Каменском, Константиновском, Морозовском, Сальском – по восемь новых случаев COVID-19.Врачи обнаружили коронавирус в Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском районах – по семь случаев заражения. В Азове, Волгодонске, Гуково, Новошахтинске, Матвеево-Курганском, Семикаракорском, Тацинском – по шесть больных ковидом. Чуть меньше дончан заразились в Тарасовском, Шолоховском районах – по пять человек с COVID-19. По четыре случая зарегистрировали в Зверево, Азовском, Верхнедонском, Красносулинском, Неклиновском, Октябрьском, Орловском, Ремонтненском, Родионово-Несветайском районах. В Каменске-Шахтинском, Багаевском, Егорлыкском, Зимовниковском, Пролетарском районах – по три заболевших. В Веселовском, Куйбышевском, Обливском, Усть-Донецком, Целинском, Цимлянском районах – по два новых больных.В Заветинском районе всего у одного человека нашли коронавирус.- За предыдущие сутки в Ростовской области выявили всего 393 зараженных COVID-19. Общее число инфицированных людей достигло 50100, - рассказали в региональном правительстве.Согласно статистике, в Ростове-на-Дону коронавирус чаше всего находят у людей в возрасте от 46 до 65 лет. Реже всего COVID-19 болеют дети.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРостовчан не пустят в храмы без масок в РождествоПрихожанам также измерят температуру (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.