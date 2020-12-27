До Нового года остались считанные дни, а в Ростове из-за резкого потепления совсем не осталось снега. В одном из крупных супермаркетов горожане заметили Деда Мороза и Снегурочку. Зимним волшебникам стало настолько жарко, что им пришлось раздеться почти до трусов.Изумленные ростовчане оказались абсолютно не готовы к подобному зрелищу. Семьи с детьми старались мигом умчаться подальше от новогодних чудаков.Некоторым людям костюмы Деда Мороза и Снегурочки пришлись по душе. Ростовчане пытались сфотографироваться с необычными персонажами, шутили и даже приглашали в гости.Снимки новогодних необычных волшебников разлетелись по Сети. Люди с оживлением обсуждали фигуры Деда Мороза и Снегурочки.\\"Я все понимаю времена сейчас такие раскрепощенные, но это детки маленькие увидят\\", \\"Надавать по шее и выгнать вон\\", \\"Снегурочка ничего, а вот Дед Мороз так себе\\", \\"Красивые тела, но не в том месте\\", \\"С моральной точки зрения, да, не очень, но со взрослой позиции - улыбнули\\", - высказывались ростовчане.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтало известно, какой будет погода в Ростове-на-Дону в последние дни уходящего 2020 годаПогода постоянно подкидывает сюрпризы жителям Ростова-на-Дону. На предстоящей рабочей неделе, в которой всего три рабочих дня, погода вновь удивит непостоянством (подробности).АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.