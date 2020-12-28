Пять человек получили травмы в аварии под Ростовом.Инцидент произошел в воскресенье, 27 декабря, на 22-м километре трассы Шахты-Раздорская. По предварительным данным, водитель иномарки Hyundai Accent превысил скорость и выскочил на встречную полосу, где столкнулся с отечественным авто марки ВАЗ-2115.В результате аварии пострадали пять человек: оба водителя и трое пассажиров иномарки - 29-летняя женщина и двое детей двух и семи лет. Им всем понадобилась помощь прибывших к месту происшествия медиков скорой помощи. Пока об их состоянии ничего неизвестно.- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовской области на двух трассах закрыли движение из-за льда на дорогах.Автомобилистам следует быть предельно внимательными.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!