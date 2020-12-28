Два человека погибли во время пожара в частном доме, расположенном в хуторе Красный Кут Октябрьского района Ростовской области.Пожар вспыхнул в ночь на понедельник, 28 декабря. Соседи заметили, что из дома, который находится по улице Чистова, идет дым и виднеется огонь. Местные жители вызвали пожарных в 23:19.Прибывшие на место спасатели принялись за работу. Они обнаружили, что огонь охватил 48 квадратных метров жилого дома. В одной из комнат сотрудники регионального МЧС обнаружили двоих людей - 37-летнюю женщину и 65-летнего мужчину. Спасти их жизни не удалось. Они погибли до приезда спасателей.- В 23:47 огонь удалось локализовать на площади 48 квадратных метров. В 2:10 пожар был полностью ликвидировать, - рассказали в пресс-службе Главного Управления МЧС России по Ростовской области.Сейчас причину пожара устанавливают специалисты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростовской области пять человек, в том числе дети, пострадали в аварииОдин из водителей выехал на \\"встречку\\" (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.