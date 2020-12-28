Жителям Ростовской области, которые планируют ездить на электричках в преддверии Нового года, стоит быть внимательными при планировании поездок в 31 декабря. Как сообщает Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания, движение по некоторым направлениям будет отменено.Так, в канун Нового года не будет ездить по маршрут электричка № 6402 Ростов – Батайск, отправление которой - в 06:45, а прибытие в Батайск – 07:05. Не выйдет на линию и электричка № 6401 Батайск – Ростов, выезжающая в 08:05.31 декабря будут отменены электрички, связывающих Ростов с Азовом. Поезда не поедут в 5:05, 5:48 и 17:26, а также в обратном направлении Азов – Ростов отправлением - в 6:19, 0:35 и 18:46.Напомним, в Ростовской области 31 декабря объявили выходным днем, но это распространяется не на всех работающих людей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовогодний стол за тысячу рублей: как бюджетно отметить праздникРаскрываем рецепты недорогих, но вкусных блюд (подробности)