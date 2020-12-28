Главный тренер \\"Ростова\\" Валерий Карпин поехал отдыхать с женой и дочками в Эстонию, где живут его родители.Валерий Карпин отправился с детьми на спортивную площадку, где среди гор снега катался на канатной дороге вместе с одной из дочерей. Ребенок был в полном восторге от происходящего.- Ну наконец-то ребенок снег увидел в Эстонии, нормальный, - высказался тренер в своем микроблоге в Instagram.Несмотря на то, что до Нового года остаются считанные дни, в Ростове-на-Дону, где постоянно проживает Валерий Карпин с семьей, вместо снега идет дождь. Зима на юге слишком теплая, поэтому дети не могут кататься с гор, любоваться ледяными скульптурами и строить снежные крепости.Во время новогодних каникул в Эстонии дочки Валерия Карпина в полной мере успеют насладиться зимними забавами, да и сам главный тренер успеет набраться сил. После январских праздников ростовским футболистам предстоит напряженная работа по подготовке к новым играм РПЛ.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Стало известно, какой будет погода в Ростове-на-Дону в последние дни уходящего 2020 годаПеремены удивят ростовчан (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.