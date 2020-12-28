Жители Западного района Ростова-на-Дону ужасаются начавшемуся, по их мнению, разгулу наркомании. В их районе наркоманов будто становится больше с каждым днем. Люди все чаще замечают, что запрещенные вещества стали употреблять чуть ли не напоказ, никого не стесняясь. Об этом анонимный ростовчанин сообщил в социальных сетях. Пост набрал сотни комментариев, многие поддержали возмущенного горожанина.- Наркоманы оставляют шприцы прямо в подъездах и на детских площадках! – написал ростовчанин.Он отметил, что ранее никто, по его мнению, такой наглости не замечал. Страшно подумать, какую опасность несет в себе этот «инструмент», если им поранится ребенок. Аноним добавил, что живет в Левенцовке.Многие признались в комментариях под постом, что в их районах происходит то же самое. Радикально настроенные жители стали предлагать свои способы по устранению употребляющих наркотики с детских площадок и из подъездов. Кто-то заметил, что Левенцовка постепенно превращает в гетто.- А у каких районов есть будущее? Наркоманов везде много. Назовите хоть один район, где нет их? Страшно...Как растить детей? - задалась вопросом молодая девушка.Жители города часто видят на заборах и фасадах зданий \\"рекламу\\" запрещенных веществ. В связи с этим активисты совместно с полицейскими провели акцию и за несколько дней стерли более 100 таких объявлений.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Двое детей пострадали в аварии под РостовомПомощь понадобилась и трем взрослым (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.