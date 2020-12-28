Ростов-на-Дону знаменит, не только историческими событиями, но и людьми, которые живут своей профессией и развивают свои таланты. Ростовчане своим упорным трудом добиваются огромных высот в карьере, а их достижения ценятся далеко за пределами родного и любимого города.В донской столице проживают выдающиеся специалисты в разных сферах жизни, и одними из самых сильных считаются архитекторы и дизайнеры интерьеров. Познакомиться с работами истинных профессионалов своего дела горожане могут благодаря эффектному перекидному календарю на 2021 год. Он создан в рамках креативного проекта «Дизайн интерьеров от известных архитекторов Ростова-на-Дону», организатором которого является торговый центр «Мир ремонта».На страницах календаря можно увидеть интерьеры квартир, домов, ресторанов или гостиниц нашего прекрасного города. Каждый месяц предстоящего 2021 года показывает фотографии реализованных проектов ростовских архитекторов. Многие интерьеры стали победителями самых престижных Российских и международных конкурсов.В создании календаря участвовали востребованные дизайнеры и архитекторы, в числе которых уважаемые преподаватели в Академии архитектуры и искусств ЮФУ. Где опытные архитекторы передают ценный опыт молодому поколению. В тоже время работы ростовских архитекторов, являются участниками известных ток-шоу на ТВ, например, «Квартирный вопрос» на канале НТВ с участием архитектора, Алексея Аладашвили.Жители донской столицы могут увидеть на страницах перекидного календаря 2021 года работы именитых специалистов: Александра Дорохова, Андрея Дойницына, Мурата Цалоева, Анатолия Мосинина, Валерия Ромашко, Алексея Аладашвили, Алисы Зайцевой, Анны Беленькой, Ирины Дмитриевой, Романа Зеленского, Евгения Задорожного, Ольги Сердобинцевой и Анастасии Тюменевой.Ростовчане могут получить этот уникальный и красочный календарь в подарок к Новому году. ТЦ «Мир ремонта» дарит по одному календарю первым 25 написавшим «Хочу календарь» - в личные сообщения инстаграм аккаунта @mirremonta.