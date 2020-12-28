В Ростовской области оперативники разбираются в деталях экономической махинации, в результате которой был, по их мнению, нанесен материальный ущерб государству.Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, по предварительным данным, в одном из поселков Каменского района член местной избирательной комиссии, действуя в интересах главы крестьянско-фермерского хозяйства, похитила у государства крупную сумму денег.- По версии следствия, подозреваемая присвоила 421 тысячу рублей, выделяемую в качестве гранта министерством сельского хозяйства на развитие фермерства, - пояснил источник.По предварительным данным, вместо того, чтобы пустить бюджетные деньги в нужное русло, женщина заключила фиктивные договоры на продажу и передачу скота. Таким образом, злоумышленница, считает следствие, причинила государству ущерб на сумму 421 тысяча рублей.В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».Если суд признает вину подозреваемой, она может сесть в тюрьму на шесть лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростове трое бизнесменов пойдут под суд за мошенничествоОни похитили из бюджета почти 1,5 миллиона рублей (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.