В Ростовской области местная жительница стала жертвой обманщика и собственного стремления к материальному благополучию.Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, жительница Аксая случайно нашла в сети якобы брокерский сайт. Молодая мамочка, находясь в декретном отпуске, списалась в чате с человеком, который представился финансовым брокером. Онлайн-собеседник предложил женщине «прокрутить» ее деньги на бирже.Псевдо-брокер обещал легкую и быструю прибыль. Доверчивая аксайчанка в погоне за большими деньгами перевела незнакомцу все свои сбережения - один миллион 40 тысяч рублей.В результате ни своих денег, ни легкой прибыли женщина не увидела. А брокера, конечно, и след простыл.- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - рассказал источник издания.Если подозреваемого поймают, а суд признает его вину, то злоумышленник может сесть в тюрьму на 10 лет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В донском регионе очередной мошенник обманул доверчивую дончанкуДевушка лишилась порядка 475 тысяч рублей (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.