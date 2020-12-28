В донской столице произошла крупная кража. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, неустановленные преступники отжали металлическую дверь и проникли в офис похоронного бюро, расположенного на улице Особенной.Из офиса злоумышленники украли металлический сейф, в котором находилась крупная сумма - один миллион 761 тысяча рублей.Пока подозреваемых не нашли.- По факту возбудили уголовное дело по статье «Кража», - отметил источник издания.Если подозреваемых найдут, а суд признает их вину, то злоумышленнику могут сесть в тюрьму на 10 лет.Ранее \\"Комсомольская правда - Ростов\\" сообщала, что одна из жительниц донской столицы снимала деньги с банковской карты в одном из банков Октябрьского района. При этом она использовала бесконтактный способ. Ростовчанка забрала необходимую сумму, забыла завершить операцию и ушла. Этим и воспользовалась 35-летняя злоумышленница и похитила с карты забывчивой девушки 25 тысяч рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Ростовские следователи ищут виновных в краже аппаратуры из самолета на миллион рублейЗлоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы и крупный денежный штраф (подробнее).АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.