Жители нескольких многоквартирных домов в центре Ростова остались без воды и отопления в квартирах. Коммунальная авария произошла в районе переулка Семашко.Сейчас воды и отопления нет в десяти домах, расположенных в районе Центрального рынка, Соборного и набережной. Без коммунальных благ на время ремонта остались полтысячи ростовчан.Повреждение теплотрассы специалисты обнаружили на пересечении Семашко и улицы Донской. Коммунальщикам предстоит устранить дефект теплотрассы диаметром 150 мм.- Работы завершат в первой половине дня. Вода и отопление вернутся в ближайшее время, - рассказали в ростовской администрации.Стоит отметить, что в Ростове-на-Дону в последний понедельник уходящего года будет прохладно. По прогнозам синоптиков, температура воздуха будет держаться на минусовой отметке.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Эвакуация автомобилей в Ростове-на-Дону 2020-2021: насколько подорожает и когдаМы узнали, сколько теперь придется платить водителям за эвакуацию автомобилей в Ростове-на-Дону 2020-2021 (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.