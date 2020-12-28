В Ростовской области от коронавируса за сутки скончались три человека. Данные опубликовали донское правительство и информационный ресурс \\"Стопкоронавирус\\".Жертвами ковида стали мужчины 28, 80 и 92 лет. У пациентов были хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.Число летальных исходов за сутки 28 декабря сократилось в несколько раз. С 22 декабря в области регистрировалось от 21 до 28 смертей за сутки. Напомним, сутками ранее, 27 декабря, жертвами коронавирусной инфекции стали 22 человека.С начала пандемии от ковида в Ростовской области скончались 1 983 человека.Напомним, в Ростовской области за сутки выявили 390 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии общее число заболевших достигло 50 490. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,01.Лечение в стационарах получают 2 812 зараженных. Состояние 255 оценивается как тяжелое. За сутки от коронавируса вылечились 234 человека, за все время - 40 910.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в Ростове-на-Дону, последние новости на 28 декабря 2020 года: резко уменьшилось количество умерших от COVIDМы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Ростове-на-Дону на 28 декабря 2020 года. (Подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.