Шокирующий случай произошел в одной из донских семей в сельском районе Ростовской области. Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Ростов» источник в правоохранительных органах региона, 43-летний хуторянин посягнул на самое святое, что может быть в жизни – на свою дочь.Как сообщил источник, улучив день, когда жена находилась не дома, подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери, учащейся восьмого класса.О том, что произошло в семье за ее спиной, узнала мать девочки. Женщина тут же написала заявление в правоохранительные органы.Как отметил источник издания, в отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Если суд признает вину злоумышленника, ему грозит до 15 лет тюрьмы.Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала о том, что учащийся профессионального технического училища изнасиловал шестиклассницу. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В ростовском Краеведческом музее извращенец пытался совратить школьницуДевочка стала жертвой домогательства во время экскурсии (подробнее).АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.