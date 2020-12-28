В связи с пандемией, вызванной коронавирусом, рынок сбережений в 2020 году переживал сложный этап трансформации, адаптируясь под новую реальность.Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию в мире, обесценение рубля, снижение ключевой ставки и анонс трансформации механизма взимания НДФЛ с держателей депозитов и банковских счетов с 2021 года, российский рынок сберегательных продуктов за 9 месяцев 2020 года прибавил 7%, достигнув отметки в 32,7 трлн. руб.Одним из наиболее ярко выраженных трендов стало существенное снижение горизонта планирования вкладчиков, которые в условиях неопределенности стремились держать средства «под рукой».Как считают аналитики ВТБ, Поведение клиентов ВТБ полностью отражает общерыночную тенденцию: по итогам 11 месяцев 2020 году доля накопительных счетов в банке выросла до трети от общего объема классических сбережений (депозитов и накопительных счетов).- Преобладающий спрос на накопительные счета по сравнению с вкладами, который мы наблюдали в течение всего года, в конце года сменился разворотом россиян в сторону краткосрочных депозитов. Этому способствовало как снижение ставок по накопительным счетам рядом крупных игроков, так и традиционный рост ставок по срочным продуктам и вывод на рынок пула предновогодних промовкладов, в том числе и банком ВТБ. Чтобы сохранить привлекательность и накопительных счетов, и срочных депозитов и обеспечить необходимые объемы фондирования, участникам рынка приходится искать баланс в привлечении, - прокомментировал начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин .В целом в 2020 году четко оформился тренд на дедолларризацию и деевровизацию сбережений населения. Это стало частью общей тенденции по ориентации российской банковской системы на национальную валюту.- По итогам года, на наш взгляд, доля накопительных счетов в пассивах российских банков существенно вырастет, а валютные депозиты практически у всех кредитных организаций продемонстрируют оттоки. Вырастет доля вкладов на срок до 6 месяцев – это станет результатом тренда на формирование краткосрочных сбережений в условиях неопределенности. Несмотря на рост рынка инвестиционных продуктов и его активное продвижение рядом игроков банковского сектора, многие клиентские сегменты не готовы отказаться от классических сбережений в пользу малопонятного пока и высокорискованного фондового рынка: это, в первую очередь, пенсионеры, нижнемассовый и массовый сегменты. Состоятельные клиенты также предпочитают диверсифицировать свои активы, существенную часть которых продолжают размещать в депозиты и накопительные счета, выбирая наиболее интересные предложения в опорных банках, - продолжает Максим Степочкин.Что касается следующего года, то на развитие рынка сбережений в 2021 году будет влиять несколько ключевых факторов. В первую очередь, это уровень ключевой ставки: если Банк России начнет повышать ключевую ставку, это вызовет рост доходности депозитов для клиентов и станет мощным стимулом притока денежных средств в срочные вклады. Окончание второй волны пандемии вкупе с вакцинацией и адаптацией граждан и бизнеса к новым реалиям приведет к более уверенному поведению сберегателей, а следовательно - к увеличению срока размещения денежных средств и постепенной переориентации россиян с накопительных счетов на вклады.