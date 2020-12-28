Всем давно известно, что с приближением Нового года в Ростове-на-Дону растут цены на такси. Уже за две недели до главного зимнего праздника жители города замечают значительное повышение стоимости перевозок. А в новогоднюю ночь астрономический прайс таксистов и вовсе иногда отпугивает клиентов.Однако в этом году из-за пандемии многое изменилось. Массовые мероприятия отменили, они будут проходить в режиме онлайн. В связи с этим люди будут значительно меньше передвигаться по городу, ведь под временным запретом - новогодние ярмарки, народные гулянья и праздничные выступления в парках.Представители одной из крупных компаний, которая специализируется на перевозках, отметили, что не собираются искусственно повышать цены. По их словам, система автоматически устанавливает стоимость поездки, исходя из множества параметров, среди которых и спрос, и количество автомобилей в определенном районе.По стандарту минимальная стоимость поездки – около рублей. Сюда входит 3 километра пути. Далее один километр будет стоит 7 рублей, а пять минут поездки – 5 рублей. Однако, как показывает практика, в праздники при заказе машины человек видит гораздо большую сумму. Если сейчас добраться из центра в один из спальных районов города стоит около 200 рублей, то с приходом Нового года стоимость может увеличиться в два, а то и в три раза.Если в ночь с 31 декабря на 1 января возникла необходимость заказать такси, есть несколько советов, как добраться до нужного места максимально дешево.Во-первых, предварительно сравните стоимость поездки в разных приложениях служб такси. Она может меняться непредсказуемым образом. Лучше всего заранее скачайте сразу несколько программ. Во-вторых, собирайтесь быстро, избегайте простоя автомобиля. В зоне повышенного коэффициента несколько минут ожидания могут обойтись в значительную сумму. В-третьих, точно прокладывайте свой маршрут, не заставляйте водителя колесить по городу под вашим указаниям. Помните, спланированный путь с конечным адресом намного выгодней, чем свободное путешествие от одной точки к другой.Так или иначе, водители считают новогодние праздники выгодными. Многие вместо праздничного застолья отправляются на линию в поисках дорогих заказов. Таксисты говорят, что за одну ночь можно заработать до пяти тысяч рублей. Как будут обстоять дела в этом году - неизвестно. В любом случае выручка за несколько часов работы получается больше, чем в любой другой день.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Стало известно, какой будет погода в Ростове-на-Дону в последние дни уходящего 2020 годаПеремены удивят ростовчан (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.