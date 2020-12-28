Знаменитая донская спортсменка Юлия Ефимова встретит Новый год в Калифорнии. Девушка показала, как подготовилась к предстоящему празднику.Красавица сделала эффектный снимок возле нарядной елочки. Таким образом, титулованная пловчиха Юлия Ефимова поздравила людей с католическим Рождеством.Неравнодушные подписчики написали множество теплых слов в адрес спортсменки.«Мегахороша снегурка!», «Красива внешне так же, как и в душе», «Какая горячая фотка», «Женщина, а чего вы такая красивая», «Как с картинки, Юлия, вы просто огонь. Вы - прекрасны», «Самая привлекательная российская спортсменка», «До чего же превосходная фигура» - высказывались подписчики спортсменки в соцсетях.Многие отметили, что в последнее время дончанка стала еще красивее. По мнению подписчиков, в ее глазах появился счастливый блеск.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Стало известно, какой будет погода в Ростове-на-Дону в последние дни уходящего 2020 годаПеремены удивят ростовчан (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.