В Ростове-на-Дону ищут подрядчика для ремонта дороги на проспекте Нагибина. На эти цели предусмотрено 133 миллиона рублей. Средства выделены из федерального и городского бюджетов. Заказчиком выступает администрация донской столицы. Средства пойдут на обновление асфальта. Информация была опубликована на сайте госзакупок.В техническом задании сказано, что подрядная организация, которая выиграет конкурс, должна будет заняться ремонтом от улицы Текучева до Плиева. Это путь около 3,5 километров. За счет государственных средств компания должна полностью обновить асфальтное покрытие, установить новые бордюры и положить плитку на тротуарах. Кроме того, подрядчик займется разметкой.Исполнитель должен дать гарантию, что в течении шести лет слои дорожной одежды не потребуют капитального ремонта. Все работы должны быть выполнены до 1 сентября 2021 года. В данный момент идет сбор заявок на участие в конкурсе. Аукцион пройдет 11 января. Тогда и станет известна компания, которая займется ремонтом.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.