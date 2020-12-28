Веселого Деда Мороза ростовчане заметили в Северном жилом массиве города. Новогодний волшебник неожиданно для всех устроил танцы.Изумленные ростовчане с интересом рассматривали танцующего дедушку. В красной шубе нараспашку и резиновых сапогах он пустился в пляс прямо посреди рынка под зажигательные ритмы песни Верки Сердючки \\"Все будет хорошо\\".Очевидцы произошедшего решили записать танец на видео и выложить в сеть.Пользователи соцсетей с воодушевлением обсуждали танцующего невпопад новогоднего персонажа. Некоторые решили, что ростовский волшебник просто не смог дождаться праздника, поэтому начал отмечать Новый год гораздо раньше положенного срока. Было даже мнение, что его странное поведение вызвано декабрьским потеплением и отсутствием снега.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.