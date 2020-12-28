Сегодня в самом центре донской столицы случайные прохожие обратили внимание на чемодан, стоящий прямо посреди Крепостного переулка. Бесхозный саквояж находился вблизи многоэтажного дома. Жители решили вызвать на место сотрудников полиции.Прибывшие правоохранители сразу оцепили участок вокруг чемодана. Оградительная лента растянулась поперек проезжей части. Такая осторожность неудивительна, ведь история знает массу примеров, когда именно таким образом происходили чудовищные теракты.В итоге на место прибыли саперы. Как отметили в региональном управлении МВД, специалисты осторожно открыли чемодан и убедились, что там нет ничего кроме личных вещей. Видимо, кто-то уехал в зимний отпуск без багажа.Напомним, в 2017 году в петербургском метрополитене сработала бомба, заложенная в рюкзак террориста. Взрыв унес жизни 16 человек, десятки оказались ранены. После этого случая контроль за оставленными в местах большого скопления людей вещами усилился.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.