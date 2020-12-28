Сегодня, 28 декабря стало известно о смерти молодого человека в результате заражения коронавирусом. Всего же за последние сутки в Ростовской области скончались три человека. Это один из самых низких показателей за последние несколько месяцев. Данные привели в региональном правительстве.По официальным данным, умершему было всего 28 лет. Врачи выявили у него хронические заболевания, что могло спровоцировать осложнения. Врачи не раз предупреждали, что болезнь поражает не только пенсионеров, но и молодых людей, имеющих слабое здоровье.На данный момент в тяжелом состоянии пребывают 255 человек. Они подключены к аппаратам ИВЛ. Всего же в стационарах проходят лечение более 2,8 тысячи жителей Дона. На сегодня число инфицированных по всей области составило 50490. За весь период пандемии в области выздоровели 40910 человек, в том числе за последние сутки – 234.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:\\"Будто бы почувствовал беду!\\": Ростовский матрос выжил при крушении судна \\"Онега\\" в Баренцевом мореВ день крушения отцу моряка стало плохо с сердцем (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.