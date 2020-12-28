88-летнияя пенсионерка из Ростовской области в преддверии Нового года написала письмо Деду Морозу и Снегурочке. Мария Семенова, жительница Азовского района, сняла на видео свое обращение к волшебникам. Ролик появился на странице одного из благотворительных фондов в социальных сетях.Мария Семенова уже долгое время живет в доме престарелых. В доме организовали конкурсы. Одним из творческих заданий незадолго до главного зимнего праздника было написать зимним волшебникам письмо. Пенсионерка, недолго думая, справилась на отлично. Она не только составила текст, но и снялась в праздничном ролике.- Желаю Деду Морозу и Снегурочке хорошей погоды, чтобы вам было тепло. А я оптимистка. Стараюсь жить весело и не падать духом, - сказала Мария Семеновна.В конце обращения она призналась Деду Морозу, что у нее есть только два желания. Во-первых, пенсионерка попросила сказочного персонажа сделать так, чтобы люди на земле меньше болели. А во-вторых, вручить каждому сладкие подарки.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус унес жизнь 28-летнего парня из Ростовской областиОн скончался от осложнений, вызванных инфекцией (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.