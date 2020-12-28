На Дону подписан документ о создании координационного совета по повышению финансовой грамотности. Региональный министр финансов Лилия Федотова представила проект на заседании правительства в понедельник, 28 декабря.В состав нового совета войдут действующие руководители донских министерств и ведомств, представители банков, налоговой службы, а также ученые.Донские чиновники считают, что сейчас проблема отсутствия финансовой грамотности приводит к тому, что ростовчане не стремятся заниматься бизнесом, бездумно берут кредиты, а потом не могут их выплатить в срок. Все это негативно сказывается на экономике.Ожидается, что по итогам заседаний регионального координационного совета участники смогут принять решения, которые в перспективе помогут улучшить экономическую обстановку в регионе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:116 тысяч безработных выявили в Ростовской областиТрудоустроенных — почти два миллиона (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.