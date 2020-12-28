В Ростовской области президентские новогодние выплаты на детей до восьми лет получили родители 361 тысячи детей. Об этом рассказали в региональном правительстве.Многим родителям мальчишек и девчонок не пришлось отправлять повторные заявления на предоставление выплаты. Деньги были перечислены людям, которые летом и осенью получали помощь для семей с детьми во время пандемии коронавируса. На Дону таких семей оказалось более 345 тысяч.Сейчас заявления родителей на получения пяти тысяч рублей можно подать через сайт госуслуг, а также во время личного визита в отделение Пенсионного фонда. Заявления будут приниматься до 1 апреля 2021 года.В случае, если семья подаст заявление не позднее 29 декабря, то деньги придут на счет заявителю до конца 2020 года.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я оптимистка»: 88-летняя дончанка написали письмо Деду Морозу и СнегурочкеМария Семеновна не забыла указать в послании подарки, которые она хочет к празднику (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.