С начала этого года водители Ростовской области заплатили штрафов на сумму почти 800 миллионов рублей. Как сказано на сайте регионального правительства, всего жители получили чуть больше 2,5 миллионов взысканий за нарушения правил. Речь идет о нарушениях, которые выявили автоматические комплексы фото- и видеофиксации, установленные на дорогах.В большинстве случаев камеры \\"ловят\\" превышение скорости. По статистике водители-нарушители двигаются быстрее установленного ограничения на 20-40 км/час.На сегодняшний день на территории всего донского региона насчитывается 318 дорожных камер. Большая часть постановлений оплачивается в льготный период - с 50-процентной скидкой. Все вырученные средства поступают в региональный бюджет.Стоит отметить, что за последний год количество ДТП в регионе снизилось на 21,4 процента. Это можно связать с эффективность фото-комплексов, главная цель которых - предупреждать нарушения, а не наказывать водителей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.