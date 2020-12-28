В донской столице назначили нового руководителя Ленинского следственного отдела. Им стал полковник юстиции Александр Вагибович Валиев.Итак, что же о нем известно. Сейчас ему 54 года. В 1991 году он окончил Кубанский государственный университет. Более 15 лет ему довелось поработать в прокуратуре Краснодарского края. А с сентября 2007 года по ноябрь 2016 работал в следственном комитете по Краснодарскому краю. Уже в июне 2019 года его приняли на работу в следственный комитет Ростовской области. Он занимал должность заместителя руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел. Здесь шли расследования преступленияй против государственной власти и в сфере экономики. В октябре он уже работал руководителем следственного отдела по Железнодорожному району.- За примерное исполнение служебных обязанностей награжден нагрудными знаками «Почетный работник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации», «За участие в противодействии агрессии в Южной Осетии», медалями «За безупречную службу» I степени и «За усердие в службе», - рассказали в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСемь новых судей назначили в Ростовской области.Судьи заняли посты в областном, арбитражном и районных судах.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!