В главное управление МВД пришло письмо от девятилетнего школьника Богдана Банкина. Школьник сочинил добрую новогоднюю сказку о доблестном полицейском, которую и приложил к своему посланию. Полицейские решили поддержать мальчика: они сделали иллюстрации к его истории и решили ее опубликовать. Стражи порядка пригласили автора и вместе с ним и сотрудниками телерадиокомпании «Дон Медиа» озвучили ее по ролям.- По сюжету к сержанту полиции Морозову обращается за помощью в поиске похищенных новогодних подарков Дед Мороз. Вместе с девочкой Соней они «расследуют» преступление и выходят на главного злодея, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.Стоит отметить, что эта сказка - не первое произведение Богдана. Он написал уже более десятка различных историй в стихах и прозе. У парня в мечтах - стать режиссером.Первую главу сказки опубликуют на сайте ГУ МВД и официальных аккаунтах в социальных сетях. А потом получившаяся аудиокнига будет разослана в детские учреждения региона.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРостовская писательница стала лауреатом премии \\"Русский детектив\\".Девушка победила в номинации \\"Открытие года\\".АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!