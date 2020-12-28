Куда поехать в Ростове-на-Дону и области на Новый год и новогодние праздники: \\"Комсомольская правда - Ростов-на-Дону\\" уже довольно много писала о том, где в Новый год и новогодние праздники можно побывать в Ростове, а именно о программах в театрах, музеях, цирке, кинотеатрах и даже дельфинарии. Теперь мы расскажем, где и чем можно развлечь себя за пределами города.Итак, один из интереснейших городов Ростовской области - Таганрог. У большинства он ассоциируется с писателем Антоном Павловичем Чеховым. Здесь можно посетить названный в честь него театр и домик, где проживал он сам. Кроме того, в Таганроге можно отдохнуть не только душой, но и телом, посетив спа-отель с банями и работающим круглый год теплым бассейном. И все это всего лишь в 77 километрах от Ростова.Также можно посетить город с обширной историей - Азов. Здесь можно с экскурсией пройтись по территории археологического музея-заповедника - тут перед вами предстанет скелет мамонта и пороховой погреб. Также вы сможете побывать на смотровой площадки и полюбоваться оттуда на Дон. Можно пройтись и по территории крепости, рядом с которой шли бои во время Азовского осадного сидения. Здесь можно провести время и с детьми - вместе со сказочными персонажами водить хороводы вокруг главной елки и петь новогодние песни.Если есть желание получше познакомиться с историей донского казачества, то лучше съездить в Новочеркасск, который долгое время был столицей казачества. Здесь можно посмотреть Памятник Ермаку и Триумфальную арку. Любителям истории наверняка понравится в Войсковом Вознесенском соборе и музее Истории донского казачества. Интересно будет посмотреть и настоящий Атаманский дворец.Еще одно литературное и живописное место Ростовской области - станица Вешенская. Здесь есть музей-заповедник уроженца этих краев - писателя Михаила Шолохова. В нем можно увидеть личные вещи и дома автора знаменитого \\"Тихого Дона\\". Этот музей включает себя не только станицу Вешенскую, но и хутор Кружилинский, станицы Каргинскую, Еланскую и хутора Лебяжий, Плешаки, Щебуняевский, Островное. Здесь можно побывать в составе экскурсии, которая включает в себя выезд с утра 31 декабря, встречу Нового года в сосновом лесу, завтрак 1 января, катание на санях и экипажах, а затем экскурсию по шолоховским местам.Самым лучшим местом для семейного отдыха станет станица Пухляковская. Особенно интересно съездить туда в Старый новый год. В составе тургруппы можно отправиться туда в 9 утра. По приезду мужскую половину будут ждать следующие казачьи забавы: стрельба из лука и арбалета; метание дротика и аркана; рубка шашкой; работа нагайкой и пикой с виноградного коня. А девушки побывают на месте казачек: намолят муки каменной зернотёркой и надерут крупы в ступе; из колодца-родника принесут воду в казанах на коромысле; приготовят приданое и упакуют его в сундучок. Предоставится также возможность накормить домашнюю птицу и собрать яйца. В кухне можно сварить вареники в чугуне и накормить всех желающих. Потом гости будут водить хороводы вокруг елки и распевать новогодние песни.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕАфиша на новогодние праздники 2020-2021 в Ростове-на-Дону: чем порадует ростовчан начало предстоящего года.Афиша на новогодние праздники 2020-2021 в Ростове-на-Дону: что посмотреть и где побывать.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!