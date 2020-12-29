Когда в Ростов-на-Дону приедет Дед Мороз в 2020-2021 году: в тяжелые коронавирусные времена дончане остались без традиционного визита всероссийского Деда Мороза.Но, стоит отметить, что юные ростовчане не потеряли возможность пообщаться с великим волшебником онлайн. Многие написали ему письма с пожеланиями того, что они бы хотели получить в качестве подарка. Дедушка компенсировал свое отсутствие не только интернет-общением, но и оставил в городе своих заместителей-волонтеров, которые и доставляют подарки ребятишкам.Кроме того, Дед Мороз решил идти в ногу со временем и зарегистрировался в популярном приложении TikTok. Написать волшебнику можно и на электронную почту, причем не только детям, но и взрослым. И до боя Курантов он постарается исполнить самые сокровенные мечты.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКуда поехать в Ростове-на-Дону и области на Новый год и новогодние праздники: места, о которых вы могли не знать.Куда поехать в Ростове-на-Дону и области на Новый год и новогодние праздники: где отдохнуть компанией друзей или с детьми.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!