Где будут салюты 2020-2021 в Ростове-на-Дону: ростовчан оставили без праздника в Новогоднюю ночь.Салют - это то, чего больше всего ждут горожане. Ведь новогоднее настроение и ощущение праздника появляется не тогда, когда холодильник уже набит мандаринами и шампанским и даже не тогда, когда по всему дому развешаны мишура и гирлянды, а в углу сверкает разноцветными огнями елка... Оно появляется в тот момент, когда после последнего удара курантов со всех сторон в небо взмываю снопы ярких искр и раздаются громкие хлопки.Отметим, что изначально городская администрация на сайте госзакупок опубликовала соответствующую закупку, но невероятно низкая цена крайне удивила жителей донской столицы. Власти выделили всего 100 тысяч рублей. Но, спустя, буквально, несколько дней, она таинственно исчезла с сайта, а в мэрии объявили, что новогодний салют на этот раз отменяется, потому что в нем отпала необходимость.Кроме того, запускать фейерверки запретили и обычным гражданам. Ракеты не должны взлетать в воздух с 22:00 и до 7:00. За нарушение этого правила может грозить крупный штраф.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда в Ростов-на-Дону приедет Дед Мороз в 2020-2021 году: пообщаться с главным волшебником страны ростовчане смогут только онлайн.Когда в Ростов-на-Дону приедет Дед Мороз в 2020-2021 году: в этом году Ростов не вошел в список посещаемых городов.АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!