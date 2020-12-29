В Ростовской области волонтеры разыскивают пропавшую жительницу Батайска Ирину Александровну Браилко (Федоренко). Дончанка вышла из дома около восьми утра 28 декабря и исчезла.Родственники и друзья стали бить тревогу, когда Ирина Браилко не ответила на очередной телефонный звонок. Дончанка перестала выходить в мессенджеры и социальные сети. Женщина также не отвечала на смс-сообщения от близких.Рост пропавшей батайчанки Ирины Браилко составляет 165 см. Женщина худощавого телосложения, у нее голубые глаза, светлые волосы.В день исчезновения на ней была яркая куртка желтого цвета, темные брюки и коричневые сапоги. При себе у пропавшей были документы, подтверждающие ее личность.В поисковом отряде «Лиза Алерт Юг» отмечают, что Ирина Браилко может находиться в любом населенном пункте Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГде будут салюты 2020-2021 в Ростове-на-Дону: городские власти отказались от новогоднего фейерверкаГде будут салюты 2020-2021 в Ростове-на-Дону: изначально на закупку было выделено всего 100 тысяч рублей (подробности)