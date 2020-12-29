В донской столице вскоре откроют движение для пешеходов по новому мосту на Малиновского. Как сообщает региональное правительство, соответствующее распоряжение дал министр транспорта региона Владимир Окунев.Движение для всех видов транспорта будет закрыто из-за работ по реконструкции с 4 января 2021 года. Автомобилистам и водителям автобусов придется объезжать путепровод по альтернативным маршрутам.Ростовчане смогут ходить по новому мосту. Там будут обустроены тротуары, освещение, а также установят заградительные барьеры для безопасности горожан, которые захотят увидеть стройку нового моста на Малиновского.Руководитель регионального минтранспорта, что выполняет поставленные задачи главы региона об оптимизации схем движения общественного, грузового и легкового транспорта.- Нужно минимизировать негативное влияние вводимых ограничений на функционирование школ и поликлиник, а также обеспечить устойчивую работу коммунальных служб, - сказал Владимир Окунев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Будто бы почувствовал беду!\\": Ростовский матрос выжил при крушении судна \\"Онега\\" в Баренцевом мореВ день крушения отцу моряка стало плохо с сердцем (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!