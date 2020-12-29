Донские автомобилисты вскоре смогут сэкономить много времени при поездках в микрорайон «Платовский» и в строящийся ковидный госпиталь. Об этом сообщает региональное правительство.В Ростовской области вскоре построят дорогу от улицы Малахитовой поселка Камышеваха до улицы Мусоргского, которая расположена в донской столице.Согласно данным документации, протяженность новой дороги - 1,5 километра, часть из которой пройдет через мост Ростовского моря.По информации правительства донского региона, администрация Аксайского района Ростовской области должна взять на себя ответственность за проектирование и дальнейшее строительство новой дороги.- Минтранс решит вопрос о выделении средств областного бюджета на реализацию данного проекта, - отметил министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Ростове новый мост на Малиновского откроют для пешеходовТранспорт пока не сможет проехать по мосту из-за реконструкции (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!