Любой ростовчанин в праздничные дни может увидеть выступления артистов в честь открытия главной новогодней елки города. Жителям города предложили посмотреть концерт в режиме онлайн.Из-за пандемии коронавируса количество участников праздничного действа ограничено, но унывать не стоит. Дед Мороз, Снегурочка и знаменитые ростовские артисты сделали все возможное, чтобы праздник удался на славу.Ростовчане могут увидеть двухчасовое выступление коллективов на канале Городского дома творчества в Youtube. Создатели поздравления нашли новые подходы. Сцены с новогодними волшебниками записывались возле елки, а выступления артистов - на специальных площадках. Концерт наполнен яркими спецэффектами, фрагментами мультипликации. Это создает особую атмосферу накануне предстоящего праздника.КОНКРЕТНО:Посмотреть запись концерта можно канале Городского дома творчества в Youtube.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Цены в салонах красоты 2020-2021 в Ростове-на-Дону: во сколько обойдется новогодний «тюнинг»Цены в салонах красоты 2020-2021 в Ростове-на-Дону: рассказываем, на какие суммы ориентироваться прекрасным дамам (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.