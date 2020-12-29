Уже долгое время в Старочеркасском историко-архитектурном музее-заповеднике идут восстановительные работы.За эти годы было отремонтировано огромное количество объектов, а именно Войсковой Воскресенский собор, колокольня собора, дворец, в котором проживали атаманы Ефремовы, кухня атаманов, монастырская гостиница, дом, принадлежащий торговым казакам Жученковым, дом, где жил Кондратий Булавин, церкви Петра и Павла, а также Донской Божией Матери и Ратненская. Средства на реставрацию выделяет правительство области. И вот уже совсем скоро крупнейший музейный комплекс Юга России будет полностью восстановлен.Ранее сообщалось, что в этом году должна была завершиться реконструкция Даниловского бастиона. На будущее был запланирован капитальный ремонт здания церковно-приходской школы и восстановление атаманских конюшен. После полного окончания всех ремонтных работ музей должен обрасти свой исторический облик.Однако нынешние восстановительные работы в музее не комментируют. И обосновывают это так: мол, не хочется показывать то, что здания музея сейчас находятся не в очень хорошем состоянии, а лучше описать путь к прекрасному облику уже после того, как он будет полностью пройден.