Власти Ростова-на-Дону решили снести еще одну необычную остановку в самом центре города. Дизайнерский комплекс был установлен к началу Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщили на странице городского паблика в социальных сетях.Очевидцы сняли на камеру процесс демонтажа комплекса, который находится на улице Большой Садовой, вблизи ростовской мэрии. На его фасаде – несколько белых колон. Общий вид и конструкция сильно выделяются на фоне других остановок города. Внутри было предусмотрено небольшое помещение со столами и стульями для удобства. Вот только там прохожие чаще всего никого не видели.Подобный комплекс раньше стоял и на Ворошиловском проспекте. Его снесли несколько месяцев назад. Официальная причина – отсутствие остановки транспорта в указанном месте.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Увидела по телевизору, как сына без сознания поднимают на вертолет»: мать матроса с «Онеги» - о катастрофе в Баренцевом мореНакануне кораблекрушения Любовь Катюхина едва не потеряла мужа, а на следующий день чуть не погиб ее сын (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.