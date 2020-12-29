Глава донского региона стал участником ежегодной всероссийской акции «Елка желаний». Василий Голубев снял с зеленой красавицы шар с новогодним желанием 10-летнего мальчика из Ростова-на-Дону Вячеслава Ярошенко. По условиям акции губернатору предстоит исполнить заветную мечту ребенка.Юный ростовчанин уже выбрал будущую профессию. Мальчик мечтает стать машинистом поезда. Ребенок попросил об экскурсии в депо.Такое необычное желание 10-летнего мальчика удивило губернатора. Он пообещал, что обязательно исполнит мечту ребенка еще до конца этого года.В акции «Елка желаний» приняли участие и другие чиновники из местного правительства. Им также предстоит выполнить желания детей.Стоит отметить, что в «Елке желаний» участвую дети с трудной судьбой - сироты, ребята из многодетных семей или оставшиеся без попечения родителей. Они просят о совершенно разных вещах: одни дети мечтают о дорогих гаджетах, другие - о велосипедах и игрушках. Иногда желания детей кажутся крайне необычными, например, один из участников акции попросил исторический предмет для своей личной коллекции.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Прогноз астролога на 2021 год в Ростове-на-Дону: раков ждет брак, а девам нужно позаботиться о здоровьеПубликуем гороскоп на 2021 год для каждого знака зодиака (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.