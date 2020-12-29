Прямо сейчас в Ростове-на-Дону фиксируются серьезные дорожные заторы на оживленных городских магистралях. Как правило, в обеденное время буднего дня таких пробок нет, однако предпраздничная активность делает свое дело. По данным «Яндекс-карт» в донской столице отмечаются 6-бальные пробки. Движение парализовано на магистралях, ведущих в спальные районы.В темно-бардовый цвет, обозначающий заторы, выкрасился проспект Михаила Нагибина. Пробка начинается от Площади Гагарина и тянется до улицы Ленина. Кроме того, на кольце произошла авария, что еще более усложняет движение. Также стоит и Ворошиловский проспект, но по направлению в центр.Подобная ситуация - на Буденовском. Улица Стадионная, ведущая на Северный, также выкрасилась в красный цвет. Затор тянется от Комсомольской площади до улицы Ларина.Сложно проехать по Красноармейской. Там затор зафиксирован от авто- и ЖД вокзалов. Не продохнуть и на проспекте Шолохова. В обе стороны от главного кольца сотни автомобилей двигаются не быстрее 3–5 километров в час.Если вы планируете попасть в Ворошиловский район из центра города, советуем избегать привычных путей через Нагибина или Стадионную. Быстрее будет проехать по Нанесена или через Сельмаш. Эти маршруты сейчас свободны.Стоит отметить, что к вечеру пробки станут еще сильнее. При возможности избегайте передвижение на личном автомобиле. Попасть до нужного места намного быстрее получится на общественном транспорте, так как он курсирует по выделенным полосам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Какой будет погода на Новогодних каникулах 2021 в Ростове-на-Дону: первые прогнозыРассказываем, ждать ли снега и морозов в донской столице с 1 по 10 января (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.