20 декабря стало известно, что количество жертв ковида в Ростовской области превысило порог двух тысяч. Всего с начала пандемии в регионе умерли 2006 местных жителей.По данным донского правительства, за последние 24 часа скончались 23 человека. Среди них донские жители старшего и среднего возрастов. Самая молодая – 35-летняя женщина. Буквально вчера произошла подобная ситуация. В одном из ковидных госпиталей остановилось сердце 28-летнего парня.За все время пандемии коронавирусом заразились более 50 тысяч человек из тех, кто проходил тестирование. Однако прослеживается и положительная динамика: за последние сутки выздоровели 356 пациентов, а всего – более 41 тысячи.Сложная ситуация и в стационарах, где прямо сейчас проходят лечение 2840 человек. Среди них в тяжелом состоянии – 253. Эти люди не могут самостоятельно дышать из-за масштабного поражения легких. Врачи приняли решение подключить их к аппаратам искусственной вентиляции легких.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕостов сковали 6-бальные пробки: где заторы и как объехатьДвижение парализовано на основных магистралях, ведущих в спальные районы (подробнее)