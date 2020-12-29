В Ростовской области должен появиться памятник георгиевскому кавалеру, казаку из хутора Базки станицы Вешенской Харлампию Ермакову.Отметим, что именно этот донской казак был прототипом Григория Мелехова, главного героя романа-эпопеи «Тихий Дон».К слову, во времена СССР подобный памятник уже появлялся в донском регионе. Его сорок лет назад в мае установили на высоком берегу Дона, невдалеке от хутора Калининский. По сути, это была пластина из нержавеющей стали, а слова на нем гласили: «Ермаков Харлампий Васильевич. Прототипу главного героя «Тихого Дона». Лихому рубаке и отчаянно храброму человеку. 1891 - 1927 гг. Вечная Вам память». Правда, простоял памятник на этом месте недолго, он был демонтирован и сейчас находится в музее Шолохова в станице Вешенской.А вот три года назад снова зашла речь об установке памятника Ермакову в станице Вешенской. Об этом попросили жители Верхнего Дона. Просьба даже была вынесена на заседание исторического совета Всевеликого войска Донского. И члены совета поддержали такую инициативу.В итоге, памятник планировалось установить к 100-летию начала Верхне-Донского восстания, которое Михаил Шолохов так подробно описал в своем произведении - в 2019 году. Торжественное открытие должно было состояться в эту дату.Но по сей день памятник так и не появился в донском регионе и пока неизвестно, когда же все-таки он займет свое место, хотя модель его уже давно изготовлена.