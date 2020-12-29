За превышение скорости на дорогах автомобилисты в Ростовской области получили более двух миллионов пятисот тысяч штрафов, сообщили в местном правительстве. Нарушения фиксировались с помощью камер наблюдения. За 11 месяцев 2020 года в бюджет за счет штрафов поступили около 800 миллионов рублей.Сейчас на донских дорогах установлены 318 камер видеофиксации. Устройства регистрируют в 97% случаев превышения скорости. Нарушители, как показывается статистика, едут быстрее обозначенной знаками скорости в среднем на 20-40 километров в час.Кроме того, камеры часто фиксировали то, как водители ездят по полосам для общественного транспорта, паркуют автомобили в местах, которые для этого не предназначены, а также игнорируют стоп-линию и светофоры.- Большая часть штрафов оплачивается водителями в льготный период - с 50-процентной скидкой в течение 20 дней после оформления документа, - отметили в правительстве Ростовской области.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Ростове построят новую дорогу, которая свяжет Камышеваху и ковидный госпитальОна позволит автомобилистам сэкономить время в пути (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!