В Ростовской области по-прежнему напряженная эпидемическая обстановка из-за пандемии коронавируса. На рынках инспекторы проводят рейды по соблюдению масочного режима.Сейчас торговые ряды проверяют сотрудники донского управления ветеринарии. По результатам их наблюдений, большая часть торговцев и покупателей соблюдают противоэпидемиологические меры – ростовчане работают в защитных масках и перчатках. Их рабочие места оборудованы средствами обработки и индивидуальной защиты. Многие продавцы даже бесплатно дают клиентам одноразовые маски.С момента начала пандемии специалисты провели около шести тысяч проверок рынков.- За нарушения соблюдения санитарно-эпидемиологических норм по противодействию COVID-19 на продавцов составили 1066 административных протоколов, - рассказали в региональном правительстве.Все материалы по выявленным нарушениям были переданы в суд. За отсутствие масок дончанам придется заплатить штрафы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Коронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 29 декабря: скончались еще 23 человекаКоронавирус в Ростове-на-Дону, новости на 29 декабря: выявили еще 389 случаев заражения (подробности)АЛЛО!Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!