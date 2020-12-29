В этом году новогодний декор и пушистая ёлка приобретают особое значение, так как большинство жителей Ростовской области будут отмечать праздник дома. Регоператор ГК «Чистый город» рассказывает дончанам об экологичной покупке новогоднего деревца и его оформлении.По мнению регоператора, самый экологичный вид – карликовые породы хвойных растений в кадке с землей. После того, как зелёная красавица порадует вас в праздники, ее можно высадить в грунт в своём дворе.Искусственное дерево изготавливают из пластика, неподдающегося переработке. Экослед, оставленный искусственной ёлкой, окупится только после 20 лет её использования, а живая лесная красавица пока растёт поглощает углекислый газ.ГК «Чистый город» уверен, что совместить принципы экологичного образа жизни (повторное использование, осознанное потребление и переработка, выбор натуральных и безопасных материалов) возможно и при украшении новогоднего деревца. Для этого достаточно проявить фантазию и приложить капельку усилий. К тому же, это просто, весело и интересно.Рукодельные новогодние игрушки сделают ёлку неповторимой и принесут удовольствие от процесса их создания.Наиболее экологичны украшения из дерева, стекла или бумаги – их можно использовать долго, а потом сдать в переработку. Кроме того, прекрасной основой для елочных игрушек и композиций станут пластиковые трубочки, пуговицы, ватные палочки, ажурные салфетки-подстаканники и перья.Украсить интерьер без вреда для себя и экологии можно и при помощи шишек, орехов, засушенных кружочков апельсина с палочками корицы, цветов хлопка, еловых веток и даже макарон. Также подойдут имбирные печенья в виде новогодних атрибутов. Отличный материал для гирлянд – попкорн. Для скрепления лучше взять бечевку, бумажный шпагат или холщовые ленты.ГК «Чистый город» поздравляет дончан с Новым годом и желает всем здоровья, счастья, радости и экологичного праздника!