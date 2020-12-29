Педагог дополнительного образования Дома детского творчества в Белой Калитве Татьяна Аракчеева стала победителем III степени Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека».Фишкой донского педагога является то, что она учит детей добру и взаимному пониманию с помощью специально созданной программы «Открытое сердце». Тема помощи другим людям для Татьяны Аракчеевой особенно близка, ведь она сама имеет сложности со здоровьем и передвигается в инвалидном кресле.Дончанка Татьяна Аракчеева рассказала жюри о том, что работает руководителем волонтеров и показала успехи своих воспитанников.В течение трех дней общероссийского конкурса «Воспитать человека», который прошел в формате онлайн, учителя со всей России представляли жюри свои работы. Они показывали, как провести открытое мероприятия для школьников, и демонстрировали способность решать сложные педагогические задачи, заданные самими детьми.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Единовременные выплаты на детей до восьми лет в Ростове-на-Дону: кому положены и как получитьМы расскажем, как получить единовременные выплаты на детей до восьми лет в Ростове-на-Дону (подробности)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.