В аптеках Ростовской области проверят наличие жизненно важных лекарств. Дважды в неделю эксперты приходят в аптечные сети, где изучают оставшиеся препараты и анализируют цены.Проверяющие выяснили, что не во всех аптеках донского региона сейчас можно приобрести лекарства, применяемые для профилактики и лечения ОРВИ и новой коронавирусной инфекции, антибиотики, антикоагулянты и противовирусные средства.- Изменение цен происходит в пределах требований действующего законодательства, - рассказали в минздраве Ростовской области.Сейчас лекарства от коронавируса медики подбирают индивидуально для каждого больного. В списке бесплатных медикаментов для дончан, заболевших COVID-19, оказались 16 препаратов.Донские специалисты предупреждают, что лечение COVID-19 допустимо только после консультаций врача. Кроме того, лекарства, необходимые при лечении ковида, дончанам доставляют бесплатно домой при наличии подтвержденного в лаборатории результата.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Как и все мужики!»: в ростовском зоопарке белый медведь-папа вместо заботы о малыше плескается в бассейнеСамка внимательно ухаживает за новорожденным, а он играется со льдинками в своем вольере (подробноости)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.