В нынешнем году в Ростовской области специалисты зафиксировали резкое снижение количества людей, которые официально зарегистрировали свои отношения. В брак вступили на 5069 меньше пар, чем годом ранее. Данные привели на сайте Росстата.В 2020 году с января по ноябрь брачными узами подкрепили свои отношения 19 559 пар. Для сравнения, за том же периоде прошлого года прошли 24 628 свадеб. В ноябре в официальный союз вступили 1393 жителей, а в том же месяце прошлого года – 2183. При этом сократилось и число разводов. За 11 месяцев нынешнего года расстались чуть более 15 тысяч семей. Это почти на 9 процентов меньше, чем за тот же период 2019 года.Остается только догадываться, что повлияло на столь печальную статистику. Скорее всего, пандемия и общий экономический кризис остановили многих перед столь ответственным решением по созданию семьи. Неудивительно, ведь уверенность в завтрашнем днем - один из главных факторов на семейном поприще.Специалисты подготовили статистику и по количеству рожденных детей. Так за первые 6 месяцев 2020 года на свет появились более 17 тысяч малышей. Большинство из них родились в городах. Важно сказать, что за весь прошлый год в Ростовской области родились более 37 тысяч человек.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Как и все мужики!»: в ростовском зоопарке белый медведь-папа вместо заботы о малыше плескается в бассейнеСамка внимательно ухаживает за новорожденным, а он играется со льдинками в своем вольере (подробнее)АЛЛО!Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.